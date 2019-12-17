Славянск: Военные окончательно покинули санаторий Славкурорта (Фото)

Украинские военные, которые с 2014 года после окончания боевых действий на территории Славянска (Донецкая обл.) были расквартированы в корпусах санаториев Славкурорта, окончательно покинули здравницу. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 декабря, сообщил городской голова Славянска Вадим Лях.

Мэр напомнил, что на данный момент Санаторно-курортный реабилитационный центр «Славянский курорт» арендует ЗАО «Укрпрофздравница».

«Один из участников хоздеятельности – "Укрпофздравница" – заявлял, что им военные мешали вести в полной мере свою хозяйственную деятельность. Поэтому то, что эта территория освобождена от военных, и сегодня у "Укрпофздравницы" развязаны руки, чтобы возобновить там деятельность в полном объеме, – это хорошо. Нелогично было искать инвестора на вложение средств в санаторий "Юбилейный", где находилась воинская часть. Никакой инвестор этим бы не занимался. С другой стороны, освобождение санатория ляжет дополнительными расходами на "Укрпофздравницу", потому имущество нужно охранять», – сказал Лях.

На территории Славянского курорта находятся три санатория («Юбилейный», «Донбасс» и «Славянский»), региональный ландшафтный парк, заказник и скважины с минеральной водой. Договор аренды земли между городским советом и ЗАО «Укрпрофздраница» заканчивается в 2020 году. При этом между ЗАО и властями последние годы из-за Славкурорта отмечается напряженная ситуация – городские власти нацелены на передачу земель Славкурорта в коммунальную собственность.

«Со своей стороны еще раз хочу сказать, у нас не изменилось ничего в плане взаимоотношений с "Укрпофздравницей". Все те же скандалы с отключением [электроэнергии], не передано оборудование, идет только обмен письмами о намерениях. На сегодняшний день планируем все-таки по закону забрать землю в полном объеме. Далее выделить необходимую землю "Укрпрофздравнице" для того, чтобы она могла нормально выполнять свою хозяйственную деятельность. А уже потом дальше принимать решение, что мы будем делать дальше. У города на этой территории есть коммунальная собственность – недостроенные трех-пяти-этажные коробки, в которых после обследования можно сделать корпуса. Дальше там есть парковая зона, которую необходимо содержать и обслуживать как памятник архитектуры в том числе. Город не будет оказывать медицинские услуги – мы должны сделать все, чтобы туда заходили нормальные инвесторы и оказывали эти услуги, вели там свой бизнес», – подытожил мэр.

Отметим, что до последнего времени военные занимали санаторий «Юбилейный». Сейчас они завершили передислокацию за пределы Славянска на новое место пребывания. Соответствующее решение было принято еще год назад на уровне Министерства обороны Украины. Но окончательно передислокацию личного состава смогли завершить только в декабре этого года.