На Донетчине открыли новый «Социальный офис» (Фото)

Сегодня, 17 декабря, в Мирнограде (до переименования – Димитров, Донецкая обл.) презентовали реконструированное здание управления социальной защиты населения городского совета для размещения «Социального офиса». Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Как сообщается, основой проекта является создание единого пространства для получения жителями в одном месте различных видов социальных услуг с организацией беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью. Функции заведения разделили на две части: фронт-офис – осуществляет прием граждан, а бэк-офис – обрабатывает принятые документы.

В помещении создали игровую площадку для детей, зону отдыха для посетителей, ввели систему «Электронная очередь» и установили информационный терминал, обеспечивающий качество и своевременность получения услуг.

Общая площадь здания после реконструкции составляет 1926,7 кв. м .

Проект финансировали за счет субвенции из государственного бюджета на проведение работ, связанных с созданием и обеспечением функционирования центров предоставления административных услуг, в том числе услуг социального характера, в формате «Прозрачный офис» в соответствии с постановлением КМУ от 11.10.2017 года № 779 в сумме 17 млн ​​грн, а также за счет средств местного бюджета – 1,8 млн грн.

Как сообщила заместитель председателя ДонОВГА Юлия Костюнина, в рамках специальной программы Министерства социальной политики Украины в реализации проектов по созданию социальных офисов участвуют такие города Донецкой области, как Дружковка, Мирноград, Бахмут (до переименования – Артемовск) и Славянск. «Такие заведения, как социальные офисы, бесспорно, упрощают получение соцуслуг жителями области, особенно, когда процесс проходит в комфортной обстановке. Мирноградцы теперь имеют такую ​​же возможность быстро и удобно получить соцпомощь, льготы или компенсации, как и жители Бахмута, Дружковки и Славянска. Только представьте, что ориентировочное количество потенциальных получателей соцуслуг в области составляет более 1,3 млн человек. Надеемся, что совместными усилиями будут созданы административные городки, которые упростят и предоставление, и получение соцуслуг», – сказала она.

Фото: пресс-служба ДонОВГА

Как сообщалось ранее, в городах, районах и объединенных территориальных громадах (ОТГ) Донецкой области реализуют проект по созданию «Социальных офисов». Как самостоятельное учреждение, «Социальный офис» появится в 9 городах и районах области.

Напомним, Министерство социальной политики Украины в 2020 году введет новую модель социальных сервисов в регионах.