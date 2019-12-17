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Ради поездки в Лондон: В Украине стартовал конкурс для студентов «Авиатор-2020»

17.12.19 16:52
Участники конкурса «Авиатор-2020»
Участники конкурса «Авиатор-2020»

В Украине стартовал конкурс для студентов «Авиатор-2020» благотворительного фонда Бориса Колесникова. Проводят его в 9-й раз одновременно в полсотни технических и авиационных вузов страны. Около 9 тыс. студентов соревнуются в отборочном туре – демонстрируют свои знания точных наук. И лишь 100 молодых людей дойдут до финала.

Студенты сдают экзамены по английскому языку и защищают собственные бизнес-проекты. Победители «Авиатора-2020» отправятся в Лондон на мировой авиафорум «Фарнборо».

«Считаю, это будет очень хороший опыт, как для специалистов воздушных сил, – увидеть другие самолеты, пообщаться с людьми других национальностей, возможно поднять свой уровень владения английским», – говорит участник конкурса Ян Боровенский.

«Мы готовим специалистов не только для военной сферы безопасности государства, но и для гражданской сферы. Они настолько мотивированы, поскольку стремятся получить новые знания и дорогу в небо», – отмечает заместитель руководителя Харьковского Национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба Константин Васюта.

Источник: ТК «34 канал»

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