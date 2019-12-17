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Закон о продлении особого статуса Донбасса отправлен на подпись Зеленскому

17.12.19 16:53
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Глава Верховной Рады (ВР) Дмитрий Разумков подписал законопроект № 2569 о продлении до конца 2020 года действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей)». Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба ВР.

Законопроект направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, что, по словам первого заместителя председателя фракции «Слуга народа» Александра Корниенко, новый законопроект об особом статусе Донбасса не будет предусматривать изменений в Конституцию. Как сообщалось, Верховная Рада сегодня, 12 декабря, продлила до 31 декабря 2020 года закон об особом статусе Донбасса.

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