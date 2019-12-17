Стало известно, сколько умерших в результате военных действий официально зарегистрировано в Украине

В 2018 году в Украине официально зарегистрировано 144 умерших в результате военных действий. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает общественная организация «Центр документирования УХСПЧ*».

В организации ссылаются на аналитику Украинского центра общественных данных.

Согласно им, среди умерших из-за повреждений в результате военных действий – двое детей и пять женщин.

Больше всего умерших зарегистрировано в Днепропетровской области – 16, а также Донецкой – 12 (11 взрослых, 1 ребенок) и Луганской областях – 11 (10 взрослых, 1 ребенок).

Так, в Донецкой области смерти зафиксированы в Торецке (до переименования – Дзержинск), Мариуполе, Покровске (до переименования – Красноармейск), Бахмутском, Волновахском, Марьинском, Мангушском районах.

В Луганской области смерти зафиксированы в Лисичанске, Рубежном, Северодонецке, Марковском, Попаснянском, Станично-Луганском районах.

Напомним, по данным Миссии ООН по правам человека в Украине, за период с середины апреля 2014 года, когда вспыхнул вооруженный конфликт на Донбассе, общее количество убитых среди гражданского населения по обе стороны линии разграничения составляет 3 344 человека, а количество раненых превышает 7 тыс. человек.

* Украинского Хельсинского союза по правам человека