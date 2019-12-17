Правительство Украины собирается ввести новые санкции против России

Правительство Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения о персональных экономических и других санкциях к юридическим лицам, поставляющим материалы, оборудование и услуги предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ, расположенным на неподконтрольных Украине территориях. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте Кабинета министров Украины.

Так, согласно Постановлению № 1237-р «О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» от 27 ноября 2019 года, предложения о введении санкций в отношении России будут внесены в месячный срок.

«…внести в месячный срок на рассмотрение СНБО предложения о применении на три года персональных специальных экономических и других мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченным к поставкам материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенным на временно оккупированной территории Украины, по перечню согласно приложению (для служебного использования)», – сказано в постановлении.