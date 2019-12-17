Перспективная работа: Украинской молодежи расскажут о преимуществах работы в металлургии (Видео)

Работа с достойным окладом. Промышленные предприятия готовы немало платить своим работникам, но об этом мало кто знает. Половина молодых украинцев вообще не изучает рынок, когда выбирает профессию. А каждый пятый – оставляет выбор родителям. Это – данные исследования Центра развития социальной ответственности, сообщает телеканал «Украина».

Учителя со всей Украины узнали о карьерных выгодах металлургов. Потом расскажут своим ученикам, почему производить отечественную сталь сейчас и престижно, и выгодно.

«У нас платят больше сегодня, не уезжайте! Оставайтесь с нами! Мы – научим, социальный пакет дадим, у вас будет много отпусков! У вас выходных два, а в той же Польше – всего один! У нас восемь часов работать – там – одиннадцать», – говорит заместитель директора Федерации металлургов Елена Колесникова.

Рассказывать школьникам о работе металлургов педагогам поможет буклет. Фото «оживают» под камерой смартфона.

Авторы проекта разработали, а Министерство образования одобрило. На уроках по профориентации школьники узнают о работе металлурга. Электронная версия уже есть на сайте careerhub.in.ua.

«Это все в свободном доступе. То есть любая школа, которая узнает, может загрузить. Также он показывает, что в этой области могут работать и девушки, и юноши», – рассказывает руководитель Центра развития корпоративной и социальной ответственности Марина Сапрыкина.

К достойной зарплате еще и возможность карьерного роста. Молодым специалистам в Украине предприятия обещают условия действительно лучше, чем на зарубежных заработках.

«Если мы сравниваем себя с Польшей, Чехией и другими странами-соседями, то наше предложение – не менее интересное. Например, технологи, работающие на производстве, они могут получать около 30 тыс. грн», – говорит директор департамента по обучению и развитию персонала группы компаний «Метинвест» Лариса Полищук.

Такие профориентационные уроки в следующем году проведут для учащихся полторы сотни украинских школ.