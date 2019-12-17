В «Л-ДНР» из России доставили бронетехнику, артиллерийское вооружение и топливо

На неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой и Луганской областей на минувшей неделе из Российской Федерации скрыто переместили колонну бронетехники и артиллерийского вооружения. Об этом сегодня, 17 декабря, во время брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, руководство РФ, несмотря на заявления о якобы поддержке мирных инициатив Украины, наращивает материально-техническое обеспечение оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – отметил Праута.

Так, по данным ГУР, с начала декабря через неконтролируемый участок границы железнодорожным транспортом на неподконтрольную Украине территорию Донбасса доставлено около 3 тыс. т горюче-смазочных материалов.

Также, на прошлой неделе из РФ скрыто переместили колонну военной техники: бронетехники, артиллерийского вооружения и грузовой автомобильной техники с личным составом и материально-техническими средствами военного назначения.

«В то же время, командование Вооруженных сил РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях как испытательный полигон. На вооружение соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса продолжают поступать экспериментальные образцы оружия и снаряжения российского производства для опытной эксплуатации в боевых условиях», – добавил Праута.