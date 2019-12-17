Закон о децентрализации не предусматривает «особого статуса» Донбасса

Законопроект, который предлагает изменения в Конституцию по территориальному устройству в Украине, не предусматривает особого статуса временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня сообщил руководитель партии «Слуга народа» Александр Корниенко в колонке на «Украинской правде».

«Законопроект № 2598 не предусматривает особого статуса для Донбасса ... Специальный правовой статус сохраняют лишь два региона: Автономная Республика Крым и город Киев, относительно которого вскоре будет принят закон "О столице Украины"», – пишет Корниенко.

Он также уточнил, что Украина, наконец, отходит от советского строя и возвращается к историческому самоуправлению. Уже через год большинство вопросов будут решать громады, а не Киев. Слово "децентрализация" многими украинцами воспринимается как нечто новое и необычное. На самом деле, это – давняя историческая традиция. На украинских землях абсолютное большинство вопросов решалась громадой, которая обычно объединяла несколько деревень. В городах было распространено Магдебургское право. Изменения произошли только после вхождения части Украины к Российской империи, а затем – в СССР. Эти империи стремились принимать все решения централизованно. К сожалению, в сфере административно-территориального устройства Советский Союз жив до сих пор. Очень централизованная и запутанная система начала реформироваться только в 2014 году. Мы хотим предоставить децентрализации новый импульс и наконец распрощаться с советским прошлым», – рассказал Корниенко.