Луиш Каштру рассказал, что думает о «Бенфике»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру рассказал, что думает о португальской «Бенфике», с которой «горняки» в феврале встретятся в 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

В частности, мистер ответил на вопрос, как он оценит результаты жеребьевки. «На этой стадии Лиги Европы все клубы очень качественные. Все надеются успешно пройти свой путь в турнире», – пояснил Луиш Каштру.

«"Бенфика" очень сильна, занимает первое место в чемпионате Португалии. Два игрока – Винисиус и Пицци – в этом сезоне забили в сумме 23 гола. Но она сильна именно коллективом, своей однородностью. Это очень сбалансированная команда с отработанными оборонительными и атакующими аспектами, очень хорошо ориентированная Бруну Лаже», – отметил главный тренер, уточнив, что у него было много матчей с «Бенфикой» – с этим соперником всегда сложно.

Луиш Каштру также пояснил, что будет ключевым в этом противостоянии. «Качественно, продуктивно провести сборы, что поможет нам подготовиться к чемпионату и Лиге Европы. Что касается противостояния, мы должны добиться хорошего результата в первой игре, чтобы подойти к ответному матчу как можно более оптимистично» – подытожил главный тренер «горняков».