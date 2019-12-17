На Донетчине руководителя «Славкурорта» подозревают в невыплате сотрудникам 3,7 млн грн зарплаты

В Славянске (Донецкая обл.) сообщили о подозрении в умышленной невыплате работникам более 3,7 млн грн заработной платы временно исполняющему обязанности Генерального директора дочернего предприятия «Санаторно-курортный реабилитационный центр «Славянский курорт» ЗАО «Укрпрофздравница». Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Уточняется, что руководителя «Славянского курорта» подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 175 УК Украины, то есть в безосновательной невыплате работникам заработной платы.

По данным Главного управления Гоструда в Донецкой области и согласно выводам судебно-экономической экспертизы, в период с июля по сентябрь 2018 года руководитель «Славкурорта», имея возможность своевременного расчета предприятия с работниками за выполненную работу, допустил невыплату заработной платы 460 работающим сотрудникам и 21 уволенному на сумму более 3 млн 747 тыс грн.

«В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается», – отметили в прокуратуре.