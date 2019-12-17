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Луганщина: Гражданин Украины пытался втайне провезти через границу семена из России

17.12.19 20:15
Фото: пресс-служба восточного регионального управления ГПСУ
Фото: пресс-служба восточного регионального управления ГПСУ

Гражданин Украины пытался втайне провезти из России семена через границу в Луганской области. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Так, вчера, 16 декабря, пограничники Луганского отряда, входящие в состав операции Объединенных сил, совместно с сотрудниками таможни обнаружили скрытые от погранично-таможенного контроля семена.

«В пункт пропуска "Меловое" с территории России прибыл автомобиль марки "Фольксваген" под управлением гражданин Украины, 1977 года рождения. Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили в его конструктивных особенностях более 3 тысяч фасованных пачек семян растений в ассортименте, которые водитель пытался втайне переместить через границу», – говорится в сообщении.

Как уточняется, для принятия дальнейшего правового решения товар передан сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

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