Луганщина: Гражданин Украины пытался втайне провезти через границу семена из России

Гражданин Украины пытался втайне провезти из России семена через границу в Луганской области. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Так, вчера, 16 декабря, пограничники Луганского отряда, входящие в состав операции Объединенных сил, совместно с сотрудниками таможни обнаружили скрытые от погранично-таможенного контроля семена.

«В пункт пропуска "Меловое" с территории России прибыл автомобиль марки "Фольксваген" под управлением гражданин Украины, 1977 года рождения. Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили в его конструктивных особенностях более 3 тысяч фасованных пачек семян растений в ассортименте, которые водитель пытался втайне переместить через границу», – говорится в сообщении.

Как уточняется, для принятия дальнейшего правового решения товар передан сотрудникам компетентных правоохранительных органов.