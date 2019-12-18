Вместо домов – руины и пожарища: Как выглядят разрушенные войной Пески (Фото)

Прифронтовой поселок Пески (Донецкая обл.), который расположен рядом с терминалами Донецкого аэропорта, разрушен боевыми действиями настолько и продолжает разрушаться так, что уже совсем мало надежды на его восстановление. Об этом рассказал белорусский общественный активист и волонтер Андрей Стрижак на своей странице в Facebook, после посещения поселка.

По его словам, впервые здесь он побывал 4 года назад. «Я снова попал в самое пекло. Тогда, четыре года назад, в главной точке снабжения Донецкого аэропорта, было очень жарко. Летало все, что могло летать и взрывалось все, что могло взрываться. Волею случая, мне пришлось провести в поселке ночь, которая запомнилась мне на всю жизнь. Я был почти уверен, что она последняя. Сегодня я вернулся в поселок, чтобы поговорить с его гражданскими обитателями», – написал Стрижак.

Он уточнил, что из довоенных 3 тысяч человек в поселке осталось 11 жителей. «И эти одиннадцать человек видели, слышали и пережили все. Похороны соседей в огородах, сбор дождевой воды для питья, жестокость и благородство, мародерство и предательство, героизм и самопожертвование военных и добровольцев», – рассказал волонтер.

Однако, как отмечает Стрижак, несмотря на все это, местные жители и активисты не теряют надежды. Людмила Ведькал – одна из тех, на ком «держится вся помощь людям, живущим в одной из самых знаковых точек этой войны». «Я чувствую ответственность за свой поселок и за людей», – процитировал он женщину.

Фото: Facebook / Andrej Stryzhak

«Война уничтожила их дома, но не смогла уничтожить любви к ним. Даже если вместо домов остались только руины и пожарища», – резюмировал Андрей Стрижак.