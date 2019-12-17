В «ЛНР» примут «закон о госгранице», как в «ДНР»

На временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области «народный совет ЛНР» в ближайшее время примет «закон о госгранице». Об этом сегодня, 17 декабря, заявил «глава ЛНР» Леонид Пасечник, пишут местные интернет-ресурсы.

«Принятый в ДНР закон о госгранице закрепляет волеизъявление жителей Донецкой области. В ближайшее время аналогичный закон вступит в действие и у нас», – отметил Пасечник.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области 29 ноября «депутаты народного совета ДНР» приняли «закон» «О государственной границе ДНР». «Граница ДНР» определена по территории всей Донецкой области. Бывший посол Украины в Европейском союзе Константин Елисеев назвал этот «закон» пощечиной от РФ перед встречей в нормандском формате.