В Мариуполе обещают продолжить обеспечивать переселенцев жильем

В Мариуполе на приобретение в коммунальную собственность жилья для социальных нужд в 2020 году планируют выделить из бюджета порядка 13 млн грн. В планах покупка и обустройство квартир для переселенцев, которых здесь называют «новые мариупольцы», и детей-сирот. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По словам заместителя городского головы Михаила Ивченко, за период с 2017 по 2018 год город обеспечил жильем порядка 170 семей переселенцев. «У нас на учете более 820 семей новых мариупольцев. Для решения жилищного вопроса в следующем году планируем выделить порядка 5 млн грн. Также в планах ремонт нескольких объектов под социальное жилье. Это будут новые общежития для студентов и переселенцев», – сказал он.

Заммэра добавил, что за этот период также приобретено 39 квартир для детей-сирот.

Также Ивченко рассказал, что в городе создано новое предприятие – Мариупольская недвижимость БТИ. Под его управлением находится 9 общежитий.

В общежитии по проспекту Строителей, 54 сейчас ведутся ремонтные работы. На первых трех этажах общежития уже разместились 30 семей переселенцев. Ремонт на оставшихся шести этажах здания продолжается. Комнаты будут подготовлены для студентов вузов. Также разработают проектно-сметную документацию для реконструкции двух объектов под социальное жилье по проспекту Никопольскому,127 и улице Рижской, 27.

«Мариуполь заслуженно называют городом солидарности. Мы увидели в переселенцах ключ развития. Сегодня они являются частью нашей большой мариупольской семьи и помогают развивать наш город», – заявил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Напомним, ранее Бойченко заявлял, что в Мариуполе есть программа по обеспечению жильем переселенцев, которая рассчитана на тысячу семей.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе за 2 года была приобретена 131 квартира для временного проживания переселенцев, а также реконструировано 2 жилых многоквартирных дома. Также сообщалось, что в Мариуполе количество ВПЛ составляет около 22% от общей численности населения города. Подавляющее большинство лиц переместилось только для получения пенсионных выплат и других государственных пособий.