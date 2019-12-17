В России расширили санкционный список украинцев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины, против которых вводятся специальные экономические меры. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление правительства РФ пишет российский ТАСС.

Согласно документу, в список попали еще девять человек. Речь идет о чиновниках и депутатах горсовета Одессы. Еще двоих украинцев из перечня исключили. Таким образом, сейчас в перечень входят порядка 570 человек.

Издание напомнило, что в ноябре 2018 года Медведев подписал постановление правительства РФ о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний. В первоначальный список вошли 322 человека. Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ и запрет на вывод капитала за пределы РФ. В декабре 2018 года первоначальный список был расширен. Тогда Медведев пояснял, что это было сделано ради «защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».

Кроме того, правительство РФ расширило перечень товаров, ввоз которых из Украины в РФ запрещен. Под запрет подпадают кукурузная глюкоза и фруктоза, крахмал, медицинские воздуховоды и трубки, кровоостанавливающие жгуты, грелки, катетеры и ряд других изделий медицинского назначения. Запрет также распространен на котлы центрального отопления и радиаторы, части жидкостных насосов.

Одновременно с этим перечень продукции, вывоз которой из РФ на Украину запрещен, дополнили регенерируемыми бумагой или картоном (макулатурой и соответствующими отходами). Постановление вступает в силу 17 декабря.

Издание также напомнило, что 29 декабря 2018 года Россия запретила ввозить из Украины пшеницу, подсолнечное масло, конфеты, овощи, фрукты, пиво, вино, тракторы, бумагу, турбины, мебель и другие товары. Помимо этого, в перечень вошли шоколад, фруктовые соки, этиловый спирт, хлеб и мучные кондитерские изделия, икра осетровых, рыба и рыбные консервы, оборудование для обработки сельхозпродукции, двигатели и электрогенераторы, коробки передач и вариаторы, кабели и провода, трансформаторы, древесно-стружечные плиты, предметы женской и детской гигиены и так далее. Всего в изначальный перечень вошли более чем 50 видов продукции.

Напомним, что правительство Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения о персональных экономических и других санкциях к юридическим лицам, поставляющим материалы, оборудование и услуги предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ, расположенным на неподконтрольных Украине территориях.