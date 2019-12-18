Как выглядят бомбоубежища Славянска (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) числятся 53 защитных сооружения (в народе – бомбоубежища), из них пригодны для укрытия населения лишь 26. Как сообщили «Донецким новостям» в Славянском горсовете, всего в действующих убежищах смогут укрыться 7 855 человек (всего население города – 114 тыс. чел.).

В 2019 году для улучшения состояния готовности защитных сооружений и проведения их инвентаризации предусмотрено 122,6 тыс. грн.

Убежища в Славянске строились в основном в 50-80 годах прошлого столетия. Сейчас они находятся в государственной, коммунальной и частной собственности, из них:

в коммунальной собственности – 13;

в государственной собственности – 24;

в частной собственности – 15.

Еще одно укрытие – областного подчинения, оно расположено в поселке Семеновка и относится к КП «Компания "Вода Донбасса"». Данное сооружение пострадало в ходе боевых действий 2014 года, но уже восстановлено и готово к использованию.

Дополнительно 16 убежищ находится на балансе Фонда госимущества Украины на ликвидированных предприятиях, или предприятиях, которые находятся в стадии ликвидации. Фонд госимущества предлагает принять их в коммунальную собственность Славянска. Однако город не принимает их на баланс, т.к. данные сооружения не пригодны для использования и в большинстве своем разрушены.

Кроме того, в качестве убежищ могут использоваться подвалы в жилых многоквартирных домах. За их состоянием следят коммунальные предприятия, которые обслуживают городской жилой фонд. Подвалы могут использоваться как самые простые укрытия для жильцов этих домов.

Вся информация о 26 пригодных сооружениях и 213 подвальных и полуподвальных помещениях жилых домов, в которых можно обустроить временное убежище, доступна на сайте Славянского городского совета. В информации указаны адреса, балансодержатель (собственник) защитного сооружения, вместительность, контакты, где находятся ключи, ответственное лицо.

Особенность Славянска – две трети территории города подтапливается. В итоге, из 53 убежищ 16 в осенне-весенний период подтапливаются подпочвенными водами.

Одно из убежищ принадлежит ПАО «Укртелеком», оно расположено в центре города во дворе жилых домов за зданием главпочтамта. Несмотря на то, что помещение рассчитано на 150 человек, во время событий 2014 года здесь укрывались более 200 жители близлежащих домов. Были и семьи с детьми, которые жили в этом укрытии.

В сооружении есть электричество, подключена телефонная связь. Система вентиляции находится в рабочем состоянии, предусмотрены баки для запаса воды, оборудовано два туалета.

Убежище ПАО «Укртелеком» в Славянске

Следующее укрытие – в КП «Славянское троллейбусное управление». Оно также находится в надлежащем состоянии и рассчитано на 150 человек.