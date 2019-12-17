Поддержка и реинтеграция переселенцев: В Донецкой области продолжат программу

В Донецкой области в 2020 году продолжат региональную программу поддержки и реинтеграции внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сегодня, 17 декабря, в ходе заседания рабочей группы в Краматорске сообщила заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Юлия Костюнина, передает пресс-служба ДонОГА.

«Внутренне перемещенные лица и далее остаются одной из наиболее уязвимых групп населения, нуждающихся в нашей помощи в решении насущных проблем, поэтому работа по их поддержке будет продолжена в 2020 году», – заявила она.

На заседании рабочей группы по организации выполнения мероприятий Региональной программы поддержки и реинтеграции ВПЛ в Донецкой области на 2019-2020 года присутствовали представители структурных подразделений, а также советник по развитию социальной сплоченности в Донецкой области Александр Ворошков. Члены рабочей группы подвели итоги по выполнению программы в 2019 году.

Региональная программа поддержки и реинтеграции ВПЛ в Донецкой области на 2019-2020 годы была утверждена распоряжением председателя ДонОГА. Целью программы является решение основных проблем ВПЛ, зарегистрированных и находящихся на подконтрольной территории, обеспечение поддержки и интеграция ВПЛ.

Как уточняется, в 2019 году сумма средств по области для выплаты ежемесячной адресной помощи ВПЛ составила 759,56 млн грн.

Напомним, в Донецкой области по состоянию на 12 декабря официально зарегистрировано 505 тыс. 163 ВПЛ.

Как сообщалось ранее, Донецкая область – единственная в Украине, которая утвердила отдельную программу интеграции ВПЛ.