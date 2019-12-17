В Украине уклоняющихся от общественных работ алиментщиков будут сажать на 2 года

В Украине уполномоченный орган по вопросам пробации будет направлять материалы о должниках по уплате алиментов, которые злостно уклоняются от общественно полезных работ, в полицию для привлечения к уголовной ответственности, предусматривающей до 2 лет тюремного заключения. (ст. 389-2 УК Украины), передает «ЛІГА. Закон».

Следует напомнить, что, взыскание в виде общественно полезных работ введено Законом № 2234-VIII для должников по алиментам. В органы полиции направляются такие материалы:

представление о привлечении к уголовной ответственности;

копия постановления суда о наложении административного взыскания в виде общественно полезных работ;

копия учетной карточки;

копия постановления суда о привлечении к административной ответственности на основании статьи 183-2 Кодекса об административных правонарушениях;

справка об отбытом времени взыскания (в часах);

пояснения нарушителя (при наличии);

другие материалы, подтверждающие факт злостного уклонения (документы от владельца предприятия, акт проверки выполнения взыскания и тому подобное).

Также, копия обвинительного приговора за злостное уклонение от общественно полезных работ приобщается к личному делу нарушителя.

При отсутствии уважительных причин, которые препятствуют выполнению общественно полезных работ, орган по вопросам пробации будет вызывать нарушителя и направлять его для дальнейшего отбывания административного взыскания.

В то же время, выполнение административного взыскания прекращается, а нарушитель снимается с учета в связи с:

отбыванием назначенного судом количества часов общественно полезных работ – при наличии табеля об отработанном времени, заверенного подписью и печатью владельца предприятия;

отменой постановления – при наличии постановления суда;

наличием оснований, мешающих исполнить постановление суда, – при получении соответствующего судебного решения;

смертью нарушителя – при наличии справки органа государственной регистрации актов гражданского состояния.

Кроме того, нарушитель снимается с учета при смене места жительства при подтверждении получения личного дела уполномоченным органом по вопросам пробации по новому месту жительства.

Необходимо уточнить, что соответствующие изменения были внесены в Порядок выполнения административных взысканий в виде общественных работ, исправительных работ и общественно полезных работ приказом Минюста № 3587/5, который вступил в силу 6 декабря.