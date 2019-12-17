Застрелил жену и ее любовника: Житель Константиновки проведет за решеткой 15 лет

В Константиновке (Донецкая обл.) суд приговорил к 15 годам тюрьмы 57-летнего жителя, который из охотничьего ружья застрелил жену и ее любовника. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Арбитражный судом вынесен обвинительный приговор местному жителю, который из ревности застрелил жену и ее нового сожителя, чем совершил уголовное преступление, предусмотренное п.1 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, 21 марта 2018 года 57-летний житель Константиновки, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился с женой, которая 2 недели назад ушла от него, но в этот день пришла забрать свои вещи.

Увидев на пороге женщину с ее новым сожителем, мужчина на почве ревности поссорился с ними, а затем взял зарегистрированное на него гладкоствольное ружье, заряженное двумя патронами, и дважды выстрелил: первый раз в грудь мужчины, второй – в правое плечо жены. До этого он позволил женщине по телефону попрощаться с сыном. А затем позвонил в полицию.

«От полученных огнестрельных ранений 56-летний мужчина скончался на месте, а 48-летняя женщина – в карете "скорой помощи"», – сообщили в прокуратуре.

Суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет тюремного заключения.