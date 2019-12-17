Главный символ зимних праздников: Сколько стоят елки на Донетчине (Видео)

В Донецкой области уже продают елки. Покупателям доступны несколько видов главного символа зимних праздников.

Жительница Краматорска Юлия решила в этот раз встречать новогодние праздники под искусственной елкой. За полутораметровую зеленую красавицу отдала почти 900 грн. «Мы против того, что елки срубают в таком количестве и потом они просто валяются. Мы лучше искусственную возьмем – на несколько лет хватит», – сказала она.

Краматорчанка Ирина тоже заботится об окружающей среде. Поэтому приценивается к елкам в горшках. «Вот за дрова человек должен отдать – это уже дрова, понимаете. Мало того, что голая лесополоса осталась, и за дрова человек отдаст эти 500 грн. Посмотрите, какие симпатичные по 500 – та же цена. Ну, а лет сколько она будет у меня. То есть, насколько я сэкономлю. Она ж будет стоять и 25 лет», – говорит она.

Продавец Денис предлагает елку из веточек закарпатской смереки – и дерево уцелеет, и в доме будет пахнуть хвоей. А также цена демократичная – от 100 до 250 грн. «Когда в тепло принесете, она распушится. Т. е. она не такая будет. Красивая будет, ну, и пахнет. Из всего, что в ней хорошего, она месяц стоит – не сыпется ничего», – объясняет он.

Другой продавец показал елки, которые тоже приехали с западной Украины. По его словам, на каждую из них есть чип и необходимые документы. Их стоимость зависит от размера – 150-180, 200-250 грн.

На рынках Мариуполя новогодние красавицы тоже на любой вкус. Искусственные елки стоят от 70 до 1 200 грн. Большой выбор и натуральных сосен. Мариупольчанин Анатолий Гуржи с семьей отдают предпочтение именно им. Его дочери Веронике понравилась сосна за 250 грн. Анатолий считает, что сосна лучше елки, ведь осыпается значительно позже. «После Старого Нового года еще стоит, можно даже сказать до конца января может даже простоит, а там – как получится», – сказал он.

Сосны продаются от полутора метров высотой. Сейчас они стоят от 200 до 700 грн. Однако ближе к Новому году подешевеют. «Относительно 20% от себестоимости елки, точнее, от стоимости елочки», – пояснил продавец Анатолий Маркин.

Как рассказал инженер охраны и защиты леса Лиманского лесного хозяйства Сергей Олейник, специалисты лесного патруля объезжают молодые хвойные насаждения, так как под Новый год не исключены вырубки, как для домашних целей, так и для продажи. Тем, кто решит сэкономить на покупке и самостоятельно срубить, новогоднее дерево может обойтись дороже всего. «Штраф будет примерно 1 020 грн, плюс возмещение ущерба – это будет около 300 грн. Елка получится 1 300 грн, также эта елка будет конфискована. Все ровно нарушитель не воспользуется ею на Новый год. Поэтому проще купить ее легально», – объяснил Олейник.

К тому же в лесхозах Донецкой области елка стоит от 80 до 150 грн.

Источник: ТК «Донбасс»