Пушилин и Пасечник угрожают продолжением войны, если не будет прямых переговоров

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса «главы ДНР и ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник сделали совместное заявление, в котором рассказали о своих намерениях в связи с недавно прошедшей встречей глав стран «Нормандской четверки». Об этом сегодня, 17 декабря, сообщают местные интернет-ресурсы.

В частности, в заявлении Пушилин и Пасечник обвинили президента Украины Владимира Зеленского в продолжении политики пятого президента Петра Порошенко. «Саммит продемонстрировал нам то, в чем у нас и так уже была возможность убедиться – с приходом в Киев новых властей для народа Донбасса ничего не изменилось. Политика Порошенко, основанная на полном безразличии к судьбам миллионов жителей и имеющая своей целью "реинтегрировать" обратно только территории, по сути, продолжается Зеленским и его командой», – сказал Пушилин.

«Встреча в "Нормандском формате", которая состоялась 9 декабря, продемонстрировала, что для народа Донбасса ничего не изменилось: политика Порошенко продолжена», – добавил Пасечник, который также озвучил угрозу продолжения войны, если не будет прямых переговоров с «Л-ДНР».

«Констатируем: при отсутствии прямых переговоров с представителями жителей ДНР и ЛНР прекращение войны невозможно. Это необходимо для того, чтобы напрямую договориться обо всех модальностях дальнейшего сосуществования республик и украинского государства», – сказал Пасечник.

Кроме того, они заявили о своей интеграции с Россией, что якобы не противоречит Минским соглашениям. «Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно реализовывать это устремление – вне зависимости от мнения Киева по этому поводу. Более того, я еще раз хочу обратить особое внимание на то, что интеграционные процессы никоим образом не противоречат Минским соглашениям – наоборот, в Комплексе мер закреплена возможность развития трансграничного сотрудничества», – сказал Пушилин.