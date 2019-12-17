Непроходимая грязь: В Мариуполе во время ремонта ограждения уничтожили тротуар (Видео)

В Мариуполе местные жители жалуются, что вокруг детского сада на ул. Осипенко непроходимые грязь. После реконструкции ограждения рабочие не благоустроили территорию.

Жительница Мариуполя Ольга Крыжановская водит своего сына в старшую группу детского сада № 83. По ее словам, теперь приходится обходить основной вход из-за грязи. «Садик отремонтировали, но не до конца. Могли бы сделать по-другому, чтобы людям было комфортней. Три месяца уже точно прошло», – говорит мама дошкольника.

Неудобно ходить на работу и сотрудникам детсада. «В обход по дороге ходим, чтобы можно было пройти к садику. Потому что невозможно, грязь сумасшедшая. Приходится ходить на работу по грязюке, неудобно, все обходят», – рассказывает няня детсада № 83 Людмила.

Люди рады тому, что коммунальщики наконец установили новое ограждение, поскольку старое было в аварийном состоянии уже более четверти века. Однако, оставила разрушенный тротуар. Руководство заведения вновь обратилось к коммунальщикам. «Для того, чтобы они помогли решить нам этот вопрос. Мы также работаем в тандеме с Департаментом образования, чтоб они тоже помогли решить вопрос», – говорит заведующая детским садом № 83 Валентина Калиниченко.

И лишь после обращения к чиновникам, дело сдвинулось с места. По словам председателя Центральной райадминистрации Владимира Петрова, этот детсад не единственный, где реконструировали ограждение. «Таких объектов очень много, к которым не доходили руки, не доходило финансирование», – отметил Петров.

Закончить асфальтирование тротуара возле детского сада № 83 по ул. Осипенко обещают уже в ближайшую субботу.

Источник: ТК «Сигма»