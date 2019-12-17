Аферы с банковскими картами: Более 100 тыс. грн потеряли двое жителей Донетчины

В Дружковке (Донецкая обл.) аферисты обманули двух местных жителей, представившись «сотрудниками» банка и сообщив, что банковская карта будет заблокирована. Мошенники выспрашивали личную информацию. В результате, пострадавшие потеряли более 110 тыс. грн. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

По данным правоохранителей, в течение одного дня в дежурную часть Дружковского отделения полиции обратились сразу двое жителей, которых обманули мошенники по одной и той же схеме.

Так, в обоих случаях пострадавшим звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка. Затем собеседник сообщал «клиенту» о том, что его карта будет заблокирована и сразу же предлагал свою «помощь». Для решения этого вопроса незнакомец предлагал назвать личные данные и цифры, изображенные на платежных картах.

Как только жители сообщали нужную информацию, разговор обрывался, а уже через несколько минут начинали поступать смс-сообщения о снятии денег. Один из пострадавших потерял 75 тыс грн, а второй – 36 тыс. 205 грн.

«Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает для злоумышленников наказание до 3-х лет ограничения свободы», – сказано в сообщении.

В полиции в очередной раз напоминают жителям о том, что любые банковские вопросы нужно решать исключительно в помещении отделения банка и ни в коем случае не по телефону.

Кроме того, правоохранители предупреждают, что мошенники используют еще одну схему. Так, заблокированная сим-карта телефона может свидетельствовать, что к банковскому счету получили доступ похитители.

Злоумышленники действуют по такой схеме: блокируют «симку» телефона, номер которого привязан к банковскому счету, и пока жертва восстанавливает сим-карту в сервисном центре – обчищают счет.

Для того, чтобы уберечься от подобных действий аферистов, нужно придерживаться следующих правил: