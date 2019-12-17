Осталось 17% дорожного покрытия: Трассы Луганщины непригодны для езды (Видео)

В некоторых районах Луганской области асфальта почти нет. Осталось 17% дорожного покрытия. Всюду на дорогах метровые выбоины. Некоторые населенные пункты вообще отрезаны от остальной Украины. А это, как говорят чиновники, прежде всего, вредит экономике региона. На ремонт нужны миллиарды гривен.

Так, село Покровка находится в 40 км от Северодонецка. По словам местных жителей, это последний населенный пункт Луганщины куда можно доехать без страха попасть в полуметровую яму. А дальше, на север и восток области, несколько городов и сотни поселков. И туда доберешься с трудом, потому что асфальта почти нет. Вместо дороги – сплошная грязь. «Там не дай бог, конец, конец света, хоть вставай и иди пешком, страшная дорога», – говорит водитель молоковоза Иван.

Некоторые водители, когда едут по этому пути, теряют автозапчасти. «Вон, валяются диски по обочинам. Те, что отлетают. На велосипеде вообще проехать нельзя, едешь навстречу, тут обгоняет и с этой стороны обгоняет по обочине», – сказал житель Верхней Покровки Евгений.

А если идет дождь, то люди по этой трассе боятся ехать. Поэтому прокладывают параллельные маршруты. В частности, между фермерскими угодьями. «Уже проехать на Северодонецк тяжело, на Сватово тяжело. Невозможно проехать, подвеска ломается. Ехать там 20 км в час, потому что быстрее не поедешь», – объяснил автовладелец Александр.

По словам местного активиста Владимира Правенького, из-за бездорожья от остальной Украины отрезаны почти полмиллиона человек. Он с водителями уже трижды выходил на акцию протеста. Требовал восстановить главные дороги области. «Их отсутствие превращает в гетто Луганскую область, то есть в изоляцию. Не танками эти дороги раздавлены. Фуры разрушили дороги Луганщины», – сказал он.

Как сообщил председатель одного из изолированных районов, отсутствие грузового сообщения сейчас больше вредит экономике региона, который живет сельским хозяйством.

Однако трассу, обещают чиновники, вскоре капитально отремонтируют. «Уже принято решение о том, что эта дорога будет сделана в следующем году. Когда предприниматели смотрят, какое состояние дорог, по которым надо ехать, они просто не заходят в наш район. Также и предпринимателям Старобельщины очень трудно выйти на рынок Харьковщины или Днепропетровщины, потому что нет логистики, нет дорог, по которым это можно делать», – сообщил исполняющий обязанности председателя Старобельской районной госадминистрации Александр Калинин.

Но жители утверждают, что пока дороги в колдобинах, в Луганской области станет больше автосервисов. Потому что если водитель попадает в яму, то без ремонта не обходится. «Человек купил новую машину, проехал полтора часа по такой дороге и она у него уже не новая, там скрипит, там стучит», – говорит автодиагност Сергей.

На дорогу, которая занимала 15 минут до военного конфликта, сейчас водители тратят минимум полтора часа.

Напомним, ранее председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что в 2020 году начнут ремонт автодороги, которая соединяет Старобельск, Северодонецк и Сватово.

Источник: ТК «Донбасс»