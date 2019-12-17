Предусмотрен ряд новаций: В Украине изменились условия поступления в вузы в 2020 году

В Украине в 2020 году порог для поступления на бюджет составит не менее 125 баллов, но одновременно поступающие смогут подать 5 заявлений на любые специальности. Эти и другие новации предусмотрены Условиями приема в учреждения высшего образования в 2020 году. Соответствующий приказ Министерства образования и науки Украины (МОН) зарегистрирован в Министерстве юстиции и вступил в силу сегодня, 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в следующем году на бакалавра впервые будут принимать сертификаты ВНО 4-х лет: 2017 года (кроме иностранных языков), 2018, 2019 и 2020 годов по всем предметам. Поступающий сможет подать сертификаты в любой комбинации (можно подать в одном пакете один сертификат 2017 года, один 2018 и 2019 годов, или же все одного года).

Регистрация электронных кабинетов (e-кабинет) и загрузка в них документов будет начинаться 1 июля, а прием заявлений и документов – 13 июля. Заканчивается подача заявлений в 18:00 22 июля – для поступающих только по сертификатам ВНО, и в 18:00 16 июля – для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.

Кроме того, расширены возможности для поступающих с особыми образовательными потребностями. В следующем году заведение должно будет обеспечить таким абитуриентам условия для прохождения экзаменов.

В 2019 году впервые состоялся единственный широкий конкурс, когда бюджетное место в учреждениях МОН и Министерства здравоохарнения на медицинские специальности шло за поступающим с наилучшими баллами. В следующем году широкий конкурс также планируется провести с Государственной фискальной службой и Министерством культуры, молодежи и спорта.

Для поступления на ряд специальностей установлены пороговые баллы. Как и в прошлом году, 150 баллов ВНО по второму и третьему конкурсным предметам нужно иметь для поступления на специальности «Стоматология», «Медицина», «Педиатрия». Немного повысился конкурсный балл на специальности «Право», «Публичное управление и администрирование», «Международные отношения». Из 130 баллов он вырос до 140.

«В прошлом году творческие зачеты и творческие конкурсы обязательно происходили перед подачей документов в вузы. Так удалось избежать любой возможности манипулировать результатами творческих конкурсов, подгоняя их под результаты ВНО. Поэтому эта практика продолжится и в 2020 году. Вместе с тем, будут перенесены и вступительные экзамены для определенных категорий поступающих (участники АТО, поступающие с заболеваниями, которые являются препятствием для прохождения ВНО т.п.) до начала подачи заявлений», – уточняется в сообщении.

Поступающим на бакалаврат на основе младшего специалиста нужно будет обязательно подавать сертификат ВНО по украинскому языку и литературе. Кроме того, для обучения по специальности «Экономика» и специальностям отраслей знаний «Управление и администрирование» и «Публичное управление и администрирование» дополнительно нужно будет подавать сертификат ВНО по математике (математике или истории Украины для поступления на контракт).

Впервые будет госзаказ на подготовку младших бакалавров как на степень высшего образования. Важно, что для этих абитуриентов не будет действовать порог 125 конкурсных баллов для участия в конкурсе на бюджет.

Также в 2020 году планируется расширить перечень специальностей, на которые нужно будет сдавать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку по технологии ВНО на магистратуру. Так, в 2018 году таких специальностей было 18, в 2019 году – 32, в 2020 году сдача ЕВЭ предусмотрена для более 80 специальностей. На специальности «Право» и «Международное право» кроме этого поступающие будут сдавать единое специальное вступительное испытание (ЕСВИ) с Права и Общих учебных юридических компетенций.

Регистрация на ЕВЭ и ЕСВИ продлится с 6 мая до 18:00 3 июня. Единый экзамен состоится 1 июля, а ЕСВИ – 2 июля. Прием заявлений и документов для таких поступающих начнется 5 июля и продлится до 22 июля. Для всех остальных поступающих в магистратуру сроки подачи документов, сдачи экзаменов и других вступительных процедур определяются правилами приема вузов.

В ведомстве отмечают, что важной новацией является то, что подача электронных заявлений теперь будет доступна не только для поступающих на базе 11-ти классов, но и для поступающих в магистратуру после бакалаврата. Кроме того, возможность подачи документов через е-кабинеты будет у поступающих, имеющих право на льготы.