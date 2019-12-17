В «ДНР»: В Донецке выпустили марку ко дню рождения Сталина

В неподконтрольном украинской власти Донецке предприятие «Почта Донбасса» выпускает марку, приуроченную ко дню рождения советского диктатора Сталина. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщается местная «Почта Донбасса» на своей странице в Facebook.

«Выпуск нового государственного знака почтовой оплаты мы приурочили ко дню рождения Иосифа Виссарионовича Сталина ... Старт продаж ровно в 8 утра!» – говорится в сообщении.

В комментарии к сообщении некоторые жителей города высказывают по этому поводу радость. «Молодцы! Хорошее дело», – пишет дончанин Олег.