Пересечение линии разграничения: Что делать, если потерялись личные вещи

Правозащитники призывают всех, кто путешествует для пересечения линии разграничения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) следить за личными вещами, быть внимательными. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»).

Так, 79-летняя женщина направлялась в Селидово для прохождения физической идентификации. Когда была в терминале на КПВВ «Марьинка» (Донецкая обл.), заметила, что исчезли ее личные вещи: мобильный телефон, 800 грн наличными, электронное пенсионное удостоверение, индивидуальный налоговый номер, а также листок с записанным на нем PIN-кодом карты.

Женщина растерялась и не знала, что делать. Поэтому обратилась за помощью к мониторам БФ «Право на защиту». «Во время разговора мы выяснили, что вещи потерялись в автомобиле перевозчика на неподконтрольной правительству Украины территории. Мы проконсультировались с адвокатом Кураховского офиса нашей организации, помогли взволнованной женщине заблокировать карточку и направили ее в полицию», – рассказали мониторы.

Далее за дело взялись полицейские. Они доставили женщину в райотдел для завершения необходимых действий, пообещали привезти назад и обеспечить сопровождение на автобус, который едет во временно неподконтрольный украинской власти Донецк.

Правозащитники рекомендуют не хранить PIN-код вместе с банковской картой. А в случае потери последней – обязательно связаться с банком и заблокировать ее.

И главное: если вы попали в подобную ситуацию – обращайтесь к сотрудникам полиции.

Напомним, в Украине вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать. Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимым объемом можно в инфографике здесь.

Правозащитники просили упростить правила пересечения КПВВ на Донбассе, но их в некоторых вопросах еще более ужесточили.