Списки готовятся: Координатор ОБСЕ рассказал о планах по обмену пленными

Списки на обмен удерживаемыми лицами по итогам саммита «Нормандской четверки» готовятся, окончательного варианта пока нет. Об этом заявил координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш в интервью российскому «РИА Новости».

«Это комплексная работа, она требует много времени, и я не могу, по крайней мере сегодня, сказать: эти лица из ОРДО (отдельные районы Донецкой области, временно неподконтрольные Украине, – ред.), те – из ОРЛО (отдельные районы Луганской области, временно неподконтрольные Украине, – прим.), а вон те – из Украины. Есть списки на более-менее подготовительной стадии, но не окончательное решение», – заявил он.

Посол отметил, что во время «Нормандского» саммита, очевидно, не могло проводиться какого-то детального обсуждения этого вопроса. Было сказано, что следующий обмен должен состояться до конца или к концу года, также говорилось о принципе «всех на всех» или «всех установленных на всех установленных». «Я имею в виду, что нет установленной даты и, конечно, нет окончательно определенного списка», – заявил он, добавив, что согласованием списка и его проработкой надо заниматься в рамках рабочей группы.

«Мы, наверное, можем сделать еще один шаг во время следующего заседания в среду на этой неделе. Но это зависит, конечно, от готовности сторон: насколько далеко они хотят пойти, насколько они готовы, какие препятствия им нужно устранить и какие административные шаги нужно предпринять», – заявил Фриш.