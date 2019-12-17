Год Белой Крысы поможет разбогатеть, – рекомендации астролога

В год Стальной Белой Крысы астролог рекомендует всем украинцам, в том числе жителям Донбасса, бережно относиться к деньгам, не давать в долг, экономить, что позволит значительно улучшить свое финансовое положение. Такой прогноз сделала доктор астропсихологии и интегративной психологии доктор, зав. кафедрой астропсихологии факультета метафизики Европейского Института естественно-научных исследований и образования (Германия, Дрезден) Елена Осипенко, передает «УНН».

«25 января по китайскому календарю начинается Новый год Стальной Белой Крысы. В этом году каждому человеку выпадет шанс улучшить свои материальные и жизненные условия. В год Крысы к деньгам нужно относиться бережно и построить весь 2020 год по принципу упорного труда и экономии. Нежелательно брать кредиты, потому что Крыса не любит давать взаймы, дорожит своими деньгами и не хочет с ними расставаться», – отметила астролог.

Она подчеркнула, что в целом для 2020 года характерно накопление богатств и благополучия, построенное на бережливости. По словам астролога, весь год Белой Крысы будет благоприятным для реализации любых проектов по бизнесу.

«Вообще, в 2020 году на первый план выйдут деньги и финансы в целом и люди будут озадачены именно своим материальным благополучием. Ради финансовой стабильности многие станут работать еще усерднее и даже постараются обзавестись дополнительным местом заработка», – сказала эксперт.

Следует уточнить, что все важные дела уходящего года желательно завершить до 21 декабря, поскольку уже с 22 декабря и до конца этого года будет неблагоприятный период.