При отказе в пересечении на КПВВ «Станица Луганская» разъяснения не предоставляются, – Офис омбудсмена

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) в случае отказа в пересечении, гражданам не предоставляются разъяснения о причинах отказа. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Так, работник департамента мониторинга равных прав и свобод секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека осуществила визит на КПВВ «Станица Луганская» с целью «мониторинга состояния обеспечения прав лиц из числа гражданского населения, пострадавшего от временной оккупации и вооруженного конфликта, в том числе ВПЛ, создания надлежащих условий для граждан при прохождении КПВВ».

По результатам мониторинга установлено, что на КПВВ не размещена информация о правилах пересечения. «В случае отказа в пересечении, разъяснения о причинах отказа не предоставляются. Информирование о правах граждан при пересечении линии соприкосновения, оказание правовой помощи и т. д. осуществляется общественными организациями, в частности мониторами БФ "Право на защиту"», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на КПВВ работает 2 банкомата мобильного отделения АО «Ощадбанк». Однако, желающих воспользоваться его услугами очень много, поэтому люди могут простаивать в очереди почти час.

В связи с тем, что до сих пор не определен статус КПВВ и, соответственно, балансодержателя, бремя по обеспечению обслуживания инфраструктуры пункта пропуска ложится на Станично-Луганскую районную администрацию.

При этом отмечается, что во время мониторингового визита на КПВВ «Станица Луганская» установлено, что в целом ситуация по соблюдению прав граждан при пересечении КПВВ после проведения ремонтных работ и обустройства КПВВ улучшилась. «При общении с путешественниками, граждане отмечают положительные изменения: ускорение пересечения линии соприкосновения, ощущение большей защищенности и комфорта, организация транспортного подвоза и тому подобное», – уточняется в сообщении.

Результаты проведения мониторинговых визитов с соответствующими предложениями будут доведены до сведения органов государственной власти с целью принятия мер для обеспечения прав пострадавших в результате вооруженного конфликта.