Стали известны планы луганской «Зари»

Завершился футбольный 2019-й год у луганской «Зари». Команда ушла в отпуск, который продлится до 12 января включительно. Таким образом, каникулы у футболистов продлятся, практически один месяц, сообщает пресс-служба луганского клуба.

13 января утром «Заря» соберется в Запорожье и начнет подготовку ко второй части чемпионата, Всего запланировано три сбора. Первый, втягивающий, будет в Запорожье с 13 по 17 января. 18 января будет выходным днем, а 19 числа команда отправится в Турцию на свой первый, теперь уже, заграничный сбор. За пределами Украины «черно-белые» пробудут до 30 января.

Затем последует возврат в Украину, два выходных, 31 января и 1 февраля, и второй турецкий сбор, куда команда отправится 2 февраля и пробудет в Турции до 15 числа включительно. Таким образом, первый сбор продлится 12, а второй 14 дней соответственно.

15 февраля «Заря» вернется в Украину, получит один выходной день 16 февраля, а с 17 числа будет готовиться, непосредственно, на родине к предстоящей игре чемпионата с «Мариуполем».