Плата за тепло по-новому: Жители Мариуполя опасаются увеличения стоимости услуги (Видео)

В Мариуполе жители обеспокоены тем, что в квитанциях оплаты за тепло, согласно новым правилам, появятся дополнительные показатели. Поскольку Кабинет министров Украины изменил правила расчета за отопление, формирование тарифов обновят. Горожане боятся, что будут платить больше.

Как рассказала жительница Мариуполя, пенсионерка Людмила Грама, об изменениях тарифов на тепло уже слышала. Нововведение ее смутило. Сейчас за отопление женщина платит 800 грн в месяц, и боится, что по новым правилам эту стоимость увеличат.

«Не знаю, как будет, но я читала, что внесут и абонентную плату за обслуживание и другие показатели. Мы не согласны, потому что это приведет к дополнительным расходам семейного бюджета», – говорит Людмила.

Недовольна изменениями и другая горожанка, Лидия Кулинич. Жалуется, что и сейчас денег не хватает, приходится экономить на еде и одежде. Признается, что со страхом ожидает новые квитанции.

«Процентов 20 от зарплаты должно идти на плату за коммунальные услуги, а у нас превосходит 100 процентов. То есть людям, которые живут на минималке, вообще ничего не остается. Я не знаю, каким образом высчитывается среднее значение. Если у кого-то доход 100 тыс. грн, а у кого-то 1,5 тыс. грн, то брать среднее – это неправильно», – считает Лидия.

По словам специалистов, согласно нововведению, потребители будут платить только за те услуги, которые получили. Просто в платежках их распишут более подробно. Но, прежде всего, потребителям нужно будет подписать договор с поставщиком услуг. Он может быть коллективным – например, с Объединением совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), или индивидуальным.

«Плата будет предъявляться за услугу по снабжению тепловой энергией, плата за услугу поставки горячей воды, за абонентское обслуживание внутридомовых систем и отдельно еще будут в платежке выделяться взносы на замену и ремонт узлов коммерческого учета», – пояснил начальник отдела коммунального коммерческого предприятия Мариупольского городского совета «Мариупольтеплосеть» Владимир Ефанов.

Специалисты также заверили, что новые правила не отразятся на стоимости услуг.

Источник: ТК «Сигма»