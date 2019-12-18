Донетчина не выполнила программу иммунопрофилактики 2019 года, – Скалецкая

Донецкая область вошла в ряд областей, где не выполнена программа иммунопрофилактики 2019 года. Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook.

По ее словам, одна из задач в правительстве и в Министерстве – уменьшить количество болезней украинцев. Чтобы сформировать такой коллективный иммунитет нужно привить 95% населения.

«Поэтому хочу обратиться к представителям тех областей, в которых не выполнена программа иммунопрофилактики 2019 года. Донецкая, Ивано-Франковская, Одесская и Харьковская области – ни по одной из инфекционных болезней уровень охвата прививками в этих регионах не превышает средний по стране. И это при том, что мы имеем надлежащее обеспечение вакцинами по каждой из областей. Необходимо сделать все возможное, чтобы с нового года догнать и вырваться в лидеры. Это амбициозная задача, которую надо выполнить», – написала Скалецкая.

Министр уточнила, что в приоритетах также гарантировать 100% потребности населения в вакцинах согласно национальному календарю прививок и урегулировать противоречия о наличии обязательной вакцинации при посещении детских садов.

Напомним, ранее Скалецкая рассказала, что в Донецкой и Луганской областях, в том числе вдоль линии разграничения, есть комплекс проблем в медицине.

А премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что в Украине сегодня против дифтерии не вакцинировался каждый второй взрослый человек, среди детей до года этот показатель не лучше – чуть больше 65%.