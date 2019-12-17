Пенсия в 50: Кто может рассчитывать на досрочные выплаты

Право на досрочную пенсию в Украине имеют матери детей с инвалидностью, воспитывавшие их до шести лет. Об этом со ссылкой на Пенсионный фонд Украины сообщает Finance.ua.

Условия выплат – женщинам, которым исполнилось 50 лет, при условии наличия 15-летнего трудового стажа, будет начисляться минимальная пенсия.

Какие документы нужны:

удостоверение получателя соцпомощи, справку из органа, назначающего пособие за весь период начисления средств;

выписка из акта осмотра МСЭК и медицинское заключение учреждения здравоохранения, подтверждающее, что ребенок действительно имеет инвалидность с детства.

из документов ребенка необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении.

К числу детей с инвалидностью с детства относятся подростки с инвалидностью в возрасте до 16 лет.

Издание также уточнило, что:

С 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума изменился размер пенсии: размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, увеличен с 1 564 до 1 638 грн; размер максимальной пенсии вырос на 740 грн и составляет 16 380 грн.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсий для пенсионеров в зависимости от их возраста. По его словам, на повышение пенсий в 2020 году планируется выделить 13 млрд грн. Президент отметил, что после повышения пенсий 80-летним и пожилым людям будет и повышение для пенсионеров 75+, далее – 70+ лет.

Напомним, что Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, согласно закону Украины «О государственном бюджете на 2019 год».