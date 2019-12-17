24/7: Расширение мандата ОБСЕ позволит выполнить пункт о прекращении огня на Донбассе

Перед Украиной и странами членами – ОБСЕ стоят большие вызовы по окончанию войны, в частности, прекращение огня на линии соприкосновения. Об этом сегодня, 17 декабря шла речь во время встречи председателя ВРУ Дмитрия Разумкова с президентом Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Георгием Церетели, сообщает пресс-служба Рады.

«Мы надеемся, что в ближайшее время мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ будет расширен в рамках выполнения договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи», – отметил он.

Глава парламента также акцентировал внимание на том, что работа СММ ОБСЕ по принципу 24/7 является очень важным фактором стабилизации ситуации на Донбассе. По его словам, когда работает ОБСЕ, наблюдается тишина на всех направлениях, а следовательно, расширение мандата позволит выполнить пункт о прекращении огня.

Председатель Верховной Рады напомнил, что основными пунктами договоренностей являются прекращение огня, разведение войск еще в трех пунктах и ​​обмен заложниками по принципу «всех на всех установленных». Председатель ВР отметил, что, выполняя все указанные позиции, можно будет достичь мира, прекращения военных действий на Донбассе, возвращения граждан, которые вынуждены находиться на временно неподконтрольных Украине территориях, к нормальной жизни.

Он проинформировал Георгия Церетели о быстрой реакции со стороны парламента в законодательной части выполнения договоренностей Нормандского формата. В частности, своим решением Верховная Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса.

Еще одним важным шагом со стороны парламента, по убеждению Дмитрия Разумкова, должно стать принятие закона о выборах, который будет действовать на всей без исключения территории Украины, и возвращение неподконтрольных территорий под контроль Украины. «Принципиальным вопросом является то, что выборы могут состояться исключительно по украинскому законодательству», – отметил он.

Дмитрий Разумков также отметил консолидированную позицию парламента, правительства и Офиса Президента в вопросе окончания военных действий на Донбассе и установление там порядка и отметил: «Для нас очень важна поддержка ОБСЕ, поскольку трудно будет остановить этот конфликт без нее».

Георгий Церетели высоко оценил результаты усилий со стороны украинской власти в деле установления мира на Донбассе, эффективную коммуникацию между всеми институтами и заверил украинских парламентариев во всесторонней поддержке со стороны ПА ОБСЕ. «Для нас важен ваш оптимизм», – подчеркнул президент ПА ОБСЕ.