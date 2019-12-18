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Нашли подозрительный рюкзак: В «ЛНР» на территории больницы искали взрывное устройство

18.12.19 07:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Луганске искали взрывное устройство на территории больницы. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», инцидент произошел 17 декабря. Сообщение об обнаружении подозрительного рюкзака на территории Луганской «республиканской» клинической больницы поступило в «полицию» от обслуживающего персонала.

«После обследования сотрудниками МВД рюкзака и прилегающей территории взрывоопасных веществ не обнаружено», – сообщают в «республике».

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