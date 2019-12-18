Путин и Макрон обсудили итоги Нормандского саммита в Париже

Президент РФ Владимир Путин с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил достигнутые на Нормандском саммите в Париже договоренности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор 17 декабря состоялся по инициативе французской стороны.

«Владимир Путин выразил признательность Эммануэлю Макрону за хорошую организацию 9 декабря в Париже саммита в Нормандском формате. Лидеры дали позитивную оценку достигнутым договоренностям, которые идут в русле имплементации минского "Комплекса мер". Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Кремле заявили, что изменение Минских соглашений возможно только в случае совместной работы Киева с «Л-ДНР».