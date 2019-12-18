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Ситуация в пунктах пропуска утром 18 декабря: Проезда ожидали 215 авто

18.12.19 09:02
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 18 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 45,1 тыс. человек и 4,9 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 10065 человек и 1030 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 8865 человек и 1375 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 9335 человек и 1625 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3990 человек и 815 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 12870 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 215 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 15/60;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/90;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 20/10;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/0.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Андрей: «8:23. Еленовка на выезд. Общая 90, льгота 30 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Vladimir: «7:58. Октябрь в Мариуполь – на магазине, 9:00 (по местному времени, – ред.)».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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