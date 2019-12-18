В прифронтовой Авдеевке женщина выпала с 3-го этажа

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) спасатели оказали помощь женщине, которая выпала с 3-го этажа на козырек кафе. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«17 декабря в 13:42 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на ул. Гагарина в г. Авдеевка Донецкой области. Жительница одного из многоквартирных домов выпала с 3-го этажа на козырек кафе», – сообщили в ГСЧС.

Спасатели, которые выехали на место происшествия, с помощью мягких носилок по стационарной металлической лестнице спустили женщину на землю и передали ее сотрудникам «скорой».