В зоне ООС проверили боеготовность дивизиона, вооруженного РСЗО «Град» (Видео)

В районе проведения операции Объединенных сил состоялась проверка боеготовности одного из дивизионов, вооруженных РСЗО БМ-21 «Град». Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Во время проверки боевые расчеты выполнили комплекс упражнений по развертыванию, переходу в боевой порядок и наведению на цель.

По словам командования, артиллеристы показали высокий уровень профессиональной подготовки и боевого слаживания.

В штабе отметили, что указанные подразделения находятся в предусмотренных Минскими соглашениями районах отвода. «В случае необходимости реактивная артиллерия готова выдвинуться на определенные рубежи и дать отпор противнику», – добавили в пресс-центре.