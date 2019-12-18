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В зоне ООС проверили боеготовность дивизиона, вооруженного РСЗО «Град» (Видео)

18.12.19 09:58
Скриншот видео штаба ООС
Скриншот видео штаба ООС

В районе проведения операции Объединенных сил состоялась проверка боеготовности одного из дивизионов, вооруженных РСЗО БМ-21 «Град». Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Во время проверки боевые расчеты выполнили комплекс упражнений по развертыванию, переходу в боевой порядок и наведению на цель.

По словам командования, артиллеристы показали высокий уровень профессиональной подготовки и боевого слаживания.

В штабе отметили, что указанные подразделения находятся в предусмотренных Минскими соглашениями районах отвода. «В случае необходимости реактивная артиллерия готова выдвинуться на определенные рубежи и дать отпор противнику», – добавили в пресс-центре.

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