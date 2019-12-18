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В Луганске убили женщину

18.12.19 09:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Луганске убили женщину. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«16 декабря 2019 года следственным отделением Жовтневого РУВД МВД ЛНР возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трупа гражданки 1977 года рождения с телесными повреждениями. Согласно справке судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате тупой травмы головы», – говорится в сообщении.

«Телесные повреждения потерпевшей в ходе распития спиртных напитков причинил ее сожитель, гражданин 1982 года рождения. Подозреваемый задержан в порядке ст. 94 УПК ЛНР, получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства. Ведется следствие», – заявили в «полиции».

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