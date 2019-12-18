Дело «экс-главы ЦИК ДНР» Лягина рассмотрит Верховный Суд Украины

Дело одного из организаторов «референдума» о создании «ДНР», «экс-главы ЦИК ДНР», «экс-министра труда и социальной политики ДНР» Романа Лягина передали в Верховный Суд. Об этом сообщает 5 канал.

17 декабря в Шевченковском районном суде Киева прошло первое заседание по делу Лягина. Его подозревают в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.258-3 и ч.2 ст. 110 КК Украины – создание террористической организации и посягательство на территориальную целостность Украины.

На суде присутствовали представители захваченного в Донецке арт-центра «Изоляция». Его незаконные вооруженные формирования превратили в место удержания украинцев.

Адвокат потерпевшей стороны – Владимир Ефименко в начале судебного заседания ходатайствовал об отводе судьи. По словам Ефименко, судья постоянно переносит рассмотрение дела. Он предположил, что так затягивают процесс, чтобы выбрать смягченную меру пресечения для Лягина. Однако ему отказали.

«Судья решила, что "Изоляцию" не стоит включать в список пострадавших по этому делу. "Изоляция" является потерпевшей стороной по другому делу. Судья решила, что дело должно быть передано в Апелляционный суд, чтобы было решено место подсудности дела», – рассказала директор фонда «Изоляция» Оксана Саржевская-Кравченко в комментарии Hromadske.

Теперь Верховный Суд должен решить, в юрисдикции какого суда будет находиться дело Лягина.

Напомним, что Роман Лягин – один из лидеров «русской весны» в Донецкой области. Как глава «центральной избирательной комиссии ДНР» является организатором «референдума» 11 мая 2014 года. С 16 мая по 26 сентября 2014 года Лягин был «министром труда и социальной политики ДНР», затем снова возглавил «ЦИК ДНР». В апреле 2016 года из-за разногласий с руководством «республики», критикой «главы ДНР» Александра Захарченко и «главы народного совета» Дениса Пушилина его отправили в отставку. Тогда же Лягина задержали силовики «ДНР» и бросили «на подвал». После освобождения он срочно выехал в Россию. Несколько лет проживал в аннексированном Крыму.

В марте 2019 года депутат Верховной Рады VIII созыва Наталья Веселова сообщила, что Роман Лягин сдался Службе безопасности Украины по программе «Тебя ждут дома». Однако в СБУ тут же опровергли эту информацию.

Но 14 июня на тот момент генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ и Генпрокуратура все-таки задержали Лягина, подробности операции не сообщались. Лягина арестовали без возможности внесения залога. В сентябре он начал давать показания в рамках уголовных производств, сделка со следствием ему не предлагалась. 19 ноября обвинительный акт в отношении Лягина передан в суд. Ему инкриминируется государственная измена.