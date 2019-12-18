Современный золотарь: Старший оперуполномоченный Бахмутского СИЗО делает нательные иконы и кресты (Фото)

На протяжении года Максим Меценко работал над созданием репродукций предметов, связанных с религией. Дукачи, нательные иконы и кресты носили как бедные, так и более обеспеченные жители Подонцовья – ныне это территория Донецкой, Луганской и Харьковской областей. В свободное от работы время житель Северска (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) много читал, разрабатывал технологии, изготавливал из воска репродукции старинных предметов, покрывал их медью. В итоге получилась экспозиция из сотни экземпляров, которые с прошлой недели выставляются в Доме культуры села Кривая Лука в Лиманском районе Донетчины.

Тракторист, художник, историк…

Максим Меценко еще со школы увлекается историей своего края. Тематические книги были с ним всегда: во время учебы на тракториста, в армии, в Славянском художественное училище, где Максим получил профессию «художник-живописец». «Как оказалось, с такой профессией невозможно было в то время заработать на жизнь. С работой в Северске не складывалось, стал искать в соседних городах. В итоге устроился младшим инспектором в Артемовский следственный изолятор, на данный момент – это Бахмутское учреждение исполнения наказаний (№6). К слову, это единственное подобного рода учреждение на севере Донецкой области. Здесь прохожу службу более 18 лет. Начинал с младшего инспектора, а сейчас на должности старшего оперуполномоченного. За это время успел отучиться на заочном отделении в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого и закончить магистратуру на кафедре истории в Горловском институте иностранных языков», – перечислил собеседник.

Параллельно с работой занимался археологией. «Больше всего интересовали культовые предметы – дукачи, нательные иконы и кресты, все то, что носили наши предки, начиная с XVII по XX столетие. Неоднократно выезжал с археологами в экспедиции. Возникла идея создания экспозиции металлопластики. К сожалению, в музеях Донецкой области есть немного такого материала. А мне хотелось бы, чтобы люди знали о материальной культуре своего родного края больше. Поэтому я решил сделать репродукции, используя метод гальванопластики. Сначала делал гипсовый слепок, туда наливал воск, а после покрывал медью. Репродукции получились один-в-один с оригиналом. Если смотреть на них издалека, то и не отличишь, где настоящий крест, а где омедненный воск», – рассказал 38-летний мастер.

115 кг крестов ежемесячно

В оригинале дукачи, иконы и кресты изготавливались в основном из бронзы и серебра. В те времена носить такие украшения было престижно. Кресты носили с коралловыми бусами по праздникам и по выходным дням, например, когда шли в церковь. На дукачах обычно изображались различные события, например, коронация российской императрицы Екатерины II.

В экспозиции Максима больше всего крестов. И основная часть из них те, которые были изготовлены методом двухстороннего литья. В прежние века этот метод считался несложным и к тому же был закреплен на государственном уровне. «В XVIII столетии был издан указ "О медном мастерстве", который оговаривал методы литья для местных мастерских. Работающих в таких мастерских тогда называли золоторями. Для начала необходимо было изготовить форму. Первое литье было в "землю". "Земля" – это глина, смешанная с песком, после ее смачивали квасом. Она тогда становилась липкой и с точностью могла передавать все мелкие детали на оттиске. Туда наливали металл, в итоге получался отливок. Чуть позже, в конце XIX – начале XX столетий, умельцы стали не по одной модели выливать, а сразу так сказать в промышленных объемах – по 10 и более штук. В среднем, ежемесячно каждый золотарь выпускал по 6-7 пудов крестов, а это почти 98-115 кг», – поведал мастер.

Энколпионы с мощами святых

Одни из первых крестов, которые появились в Киевской Руси, – энколпионы. Это небольшой ларец прямоугольной, округлой или крестообразной формы с изображением Иисуса Христа или святых. Внутри энколпиона помещались частицы освященной просфоры или мощи святых, чтобы охранить человека от различных напастей, особенно в дальних путешествиях или походах. В тот период мастерам еще не были известны технологии двухстороннего литья. Только одностороннее литье, и чтобы крест был более красивый, и больше на нем изобразить сюжетов, крест состоял из двух частей – лицевая сторона и обратная, которые соединялись бусиной, на которую одевалась нитка или цепочка. Такие кресты можно было открыть и положить между двумя частями мощи святых, священные писания. И это считалось оберегом для хозяина.

«Есть в моей экспозиции крест с распятием Иисуса Христа XVI – XVII столетия, так называемый "псевдоэнколпион". Он односторонний, более легкий. Это наперстный крест. Он носился поверх одежды. Есть и двухсторонний крест, на обратной стороне вылита молитва "Кресту твоему поклоняемся"», – продолжил Максим.

Дукачи также были распространены в нашем регионе. В основном это были подражания европейским медалям. На них изображались сюжеты или святые. Они были популярны в тот период, когда правили Екатерина II и Елизавета I. «На дукачах изображены коронация Екатерины, Параскеева Пятница, Богоматерь, крест с молитвами. Были дукачи из монет, например, из рубля с изображением Петра I, датированный 1723 годом. В то время носить такие украшения было очень престижно. Чем больше было дукачей на шее, тем хозяин был зажиточней. Нательные иконы тоже были популярны в те времена – с изображением святых, с различными религиозными сюжетами. На одной из них изображен Николай Чудотворец. Также были иконы-складни, ими пользовались в основном военные», – заключил Максим Меценко.

Посмотреть коллекцию из сотни дукатов, нательных икон и крестов можно в Доме культуры села Кривая Лука.

Фотографии предоставлены общественной организацией «Центр поддержки общественной активности "Крила"»