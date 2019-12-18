Сводка из зоны ООС за 17 декабря: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, зафиксирована активность снайперов. В результате обстрела со стороны НВФ погиб один военнослужащий Объединенных сил. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы со стороны противника:

вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Травневым – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

в районе Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

рядом с Марьинкой – из ручного противотанкового гранатомета, также велся снайперский огонь.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ за минувшие сутки 8 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 27 единиц. Обстрелам подверглись поселок шахты "Трудовская", район "Вольво-центра", Минеральное, Александровка на донецком направлении; поселки Широкая Балка и Доломитное на горловском направлении; село Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.