На Донетчине «скорая» застряла в грязи

В Лимане (Донецкая обл.) сегодня, 18 декабря, спасатели вытащили из грязи «скорую». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в 7:48 в ГСЧС поступило сообщение о необходимой помощи спасателей в Лимане.

«На место происшествия выехали дежурные отделения 21 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления. На месте бойцы ГСЧС выяснили, что необходима помощь медицинским работникам "скорой помощи", чье авто застряло в грязи на грунтовой дороге», – говорится в сообщении.

Спасатели с помощью буксировочного троса вытащили карету «скорой» на дорогу, после чего водитель продолжил самостоятельное движение.