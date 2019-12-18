На Донетчине осудили члена избиркома за использование чужого бюллетеня

На Донетчине осудили члена избирательной комиссии, которая незаконно использовала чужой избирательный бюллетень. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщатся, что Красноармейским районным судом объявлен приговор члену избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 50, совершившей уголовное преступление, предусмотренное ч.2 ст.158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) УК Украины.

«Суд установил, что 21 июля 2019 года, в ходе проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, 46-летняя женщина, будучи членом избирательной комиссии, но не избирателем указанного избирательного участка, проголосовала от имени другого гражданина, о чем сделала соответствующие записи в контрольных талонах», – констатировали в пресс-службе.

Учитывая, что женщина полностью раскаялась в содеянном, суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией проведения выборов в органы государственной власти, сроком на 2 года с испытательным сроком на 3 года.