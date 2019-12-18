Военная контрразведка: В СБУ рассказали о работе в 2019 году

Военная контрразведка Службы безопасности Украины проводит комплексные мероприятия по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

«В 2019 году по материалам военной контрразведки было начато 538 уголовных производств. Всего с начала года сообщение о подозрениях осуществлено 119 лицам. Направлено в суд более 100 производств. К различным срокам и видам наказания осуждено 43 человека, в том числе 2 – за государственную измену, 16 – за терроризм. Среди осужденных, в том числе трое участников созданной Главным Управлением Генштаба Вооруженных сил РФ агентурной группы "Сапфир"», – говорится в сообщении.

«За год раскрыто 115 участников незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов и их пособников. К различным срокам заключения приговорены 12 боевиков. Так, 4 года лишения свободы за участие в террористической организации получил стрелок "Оплота", которого СБУ задержала в международном аэропорту "Борисполь". По 8 лет получили двое боевиков квази-республик, задержанных СБУ вблизи передовых позиций ВСУ», – сообщили в СБУ.

В ведомстве добавили, что оперативники регулярно противодействуют агентурному проникновению в ВСУ и с стороны иностранных спецслужб: «С начала этого года службой зафиксировано 67 фактов направлений представителей 14 иностранных государств к информации с ограниченным доступом; выдворены 21 иностранца; пресечена преступная деятельность 17 агентов спецслужб иностранных государств, среди которых действующие и бывшие военнослужащие ВСУ».

«СБУ предупредила подготовку российскими спецслужбами террористического акта на одном из арсеналов ВСУ, где хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов. Кроме того, в рамках защиты военно-экономического потенциала военная контрразведка СБУ предупредила убытки государства на 17 млрд грн», – заявили в СБУ.