В «Л-ДНР» заявили о начале переговоров по Донбассу в Минске

В Минске начался очередной раунд переговоров участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщают интернет-ресурсы на неподконтрольных украинским властям частях Донетчины и Луганщины.

В «ДНР» сообщают, что «подгруппы по гуманитарным, экономическим, политическим вопросам и вопросам безопасности начали в Минске переговорный процесс по мирному урегулированию на Донбассе».

Также в «ДНР» заявляют, что «ввиду прошедшего саммита "нормандской четверки" актуальными на проходящей встрече станут вопросы обмена удерживаемыми лицами, составления окончательного списка лиц, участвующих в обмене, а также достижения согласия в вопросах, связанных с процессуальной очисткой. Кроме того, участниками будет обсуждаться обеспечение безопасности удерживаемых лиц. Отдельной темой переговоров станет выработка более совершенного механизма поиска лиц, пропавших без вести».

В «ЛНР» утверждают, что «заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам началось в Минске».

Напомним, предыдущая встреча участников ТКГ состоялась 27 ноября.

Также сообщалось, что итоги работы участников Трехсторонней контактной группы, запланированные на сегодня, 18 декабря, в Минске, покажут, удалось ли достичь прогресса лидерам Нормандского формата в переговорах по Донбассу.