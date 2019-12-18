В НБУ объяснили рекордный рост курса гривни

Резкая девальвация гривни в 2014-2015 годах была обусловлена не только аннексией Крыма и войной на Донбассе, но и фундаментальными экономическими факторами. Потому нынешнее рекордное укрепление гривни свидетельствует об изменении экономической ситуации в лучшую сторону. Об этом рассказал замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий в интервью «Сегодня».

«Люди постепенно привыкают к тому, что у нас курс не фиксированный, а плавающий. Гривня может не только девальвировать, но и укрепляться в зависимости от спроса и предложения валюты на рынке. Я понимаю, что Украина пережила несколько больших кризисов, и это влияет на восприятие людей. Но эти кризисы были в первую очередь связаны с не очень правильной и непоследовательной экономической политикой. Даже если взять последний кризис. Если кто-то думает, что он был вызван исключительно войной – это неправда. Война была значимым фактором, но не менее важным было и то, что страна не развивалась. Были огромные перекосы в экономике: фиксированный курс, огромный дефицит бюджета, проблемы с платежным балансом и в энергетической сфере», – объяснил Чурий.

Он отметил, что теперь ситуация изменилась и стала, по его мнению, лучшей за все годы независимости Украины.

«На сегодня ситуация совсем другая. С моей точки зрения, она, наверное, лучше, чем во все предыдущие 25 лет. У нас нет большого бюджетного дефицита, низкая инфляция, банковская система здоровая, экономика растет, есть большие планы насчет экономического развития и реформ. Сегодня мы наконец идем тем путем, которым шли наши соседи из Восточной Европы. Просто мы начали этот путь поздно. Они прошли этот путь 20 лет назад, и мы видим, каких они достигли результатов. Та же Польша, Чехия, Словакия», – сказал Чурий.